Plus d'infos sur le spectacle Les Limbes à Haute Goulaine

Spectacle à partir de 10 ans.

LE QUATRAIN présente (lic.1-1004763/2-4764/3-4765)

Un homme en proie à ses fantômes s'éloigne de la rive et s'enfonce alors doucement dans les limbes. Cet étrange voyage nous plonge au coeur d'un conte symbolique peuplé de créatures magiques. L'inanimé prend la Vie et nous laisse médusés. Hantés. C'est beau, magique, touchant et troublant !Réservation PMR : 02.40.80.66.03

Site web : http://www.lequatrain.fr/

Infos réservation :