Le poivre Rose

Les hommes ne sont pas toujours nécessairement forts et héroïques... En choisissant de nommer leur compagnie et leur spectacle Le poivre rose - l'association d'une épice masculine à une couleur féminine - cinq circassiens donnent le ton : rassemblés par une complicité humaine et des objectifs créatifs communs, ces acrobates de scène s'interrogent sur cette différence entre gar?ons et filles qui nous lie et nous sépare.

Le poivre rose est le récit de rencontres improbables avec une famille de personnages d'ailleurs et d'un autre temps, une fresque acrobatique et printanière où le genre se disloque et où chacun choisit indifféremment les costumes mâle et femelle. Entre poésie et humour se déroule sous nos yeux un conte circassien aux langages multiples, sublimés par la musique de la chanteuse tchèque Iva Bittová. Des portés superbes aux grimpettes effrénées de mât chinois suivies de glissades vertigineuses, du jonglage dans un univers d'objets étranges avec tout ce qu'il ne faut pas, juste pour rire, l'atmosphère particulière du Poivre Rose contribue à faire de ce spectacle un moment délicieusement décalé et jubilatoire. Avec une bonne dose de dérision typiquement belge et une féroce envie de décloisonner les genres !

Accessibilité

- spectacle tout public à partir de 8 ans.

- Les portes du théâtre ouvrent une heure avant la représentation, la salle est accessible environ 25mn avant la représentation.

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

- Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4 et ligne S/D - arrêt Square Delzieux.

Date : jeudi 23 mars 2017 au vendredi 24 mars 2017

