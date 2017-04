Plus d'infos sur le concert Il était une fois la symphonie à Ancenis

L'ONPL et Kwal proposent un voyage pour petits et grands au coeur des plus grandes symphonies de Mozart, Beethoven et Mendelssohn. La musique est magique, elle raconte des histoires sans utiliser d'autres mots que les notes.

L'ONPL interprète les monuments du répertoire guidé par les textes de Kwal. Lui qui aime récolter les images du monde, conte un voyage au gré du souffle de l'inspiration. Il raconte comment la magie opère lorsqu'un compositeur empli de savoir-faire, d'un brin de folie et de génie rencontre l'inspiration, comment les instruments, qui tantôt s'affrontent, tantôt dialoguent, finissent par sonner ensemble pour former la symphonie.

Site web : http://www.ancenis.fr/IL-ETAIT-UNE-FOIS-LA-SYMPHONIE.html?retour=back

Infos réservation :