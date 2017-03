Plus d'infos sur le concert Sarah Mckenzie à Carquefou

ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente

Sarah McKenzie est un trésor musical. Une voix à part, une présence incontestable, de superbes compositions et aussi un réel talent. Les plus chanceux ont pu la voir l'été dernier sur les festivals français. Pour les autres, il est temps de découvrir cette chanteuse et pianiste venue d'Australie. Depuis cinq ans et son premier album Don't Tempt Me, Sarah McKenzie étonne par la pureté de son timbre de voix et un phrasé swing naturel digne des plus grandes vocalistes du genre. Elle a publié son troisième opus We Could Be Lovers sur le label Impulse.Produit par Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter), l'album oscille avec bonheur entre balades intimistes et swing efficace. La chanteuse y reprend des standards de Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington, Abbey Lincoln ou Betty Carter. Elle nous offre trois compositions originales et rayonne sur du jazz bossa.Réservations PMR 02.28.22.24.24

Site web : http://www.carquefou.fr/theatre

