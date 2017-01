Plus d'infos sur le concert Terez Montcalm à La Chapelle sur Erdre

De Quand on s'aime de Michel Legrand à Black Trombone de Serge Gainsbourg, de Que reste-t-il de nos amours ? de Charles Trenet à l'inédit Chagrin d'amour de Claude Nougaro, le swing et l'intransigeant timbre vocal de Térez Montcalm revisitent les incontournables de la chanson française jazz. Les titres s'enchaînent sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l'émotion ! La québécoise revendique aimer le jazz grand public : "j'ai besoin que chacun puisse reprendre avec moi les chansons, toutes générations confondues". Avec son 8e album, elle prouve que la langue française n'a jamais autant swingué et invite à un voyage musical et cinématographique qui ressemble furieusement à un best of du jazz à la française ! Réservations PMR 02.40.72.97.58