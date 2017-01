Plus d'infos sur le concert Angry Beards duo à Machecoul

Deux voix. Deux guitares. 14 cordes sensibles, carburant aux émotions fortes. Portés par une douce mélancolie, les deux barbus au coeur tendre entremêlent leurs influences : Clapton, Barrett et Ray Charles pour l'un, Ben Harper, Bob Dylan ou Eddie Vedder pour l'autre.

Ils nous racontent leurs histoires d'éternels rêveurs partagés entre tendresse et agitation, légèreté et gravité, à l'instar de textes parfois très personnels. Angry Beards duo, c'est la fièvre de la soul, la douceur du folk et l'ardeur du blues. Avec une énergie folle, ils savent aussi mettre le feu et se faire

méchamment funky.

Parfait pour cette quatrième soirée « servie sur un plateau » : il ne manquera que la cheminée pour se croire dans une veillée au coin du feu !

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :

02 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr