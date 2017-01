Plus d'infos sur le concert Airelle Besson 4tet à Nantes

Nantes Jazz Action présente

Trompettiste brillante et passionnée, compositrice et chef d'orchestre, Airelle besson est désormais incontournable sur la scène jazz française. Après avoir remporté le prix Django reinhardt de l'Académie du Jazz pour son lumineux duo avec le guitariste Nelson Veras et avoir été Artiste révélation des victoires du jazz 2015, Airelle revient à la tête d'une formation à l'orchestration atypique, un quartet sans basse. elle est accompagnée par la divine chanteuse suédoise Isabel sörling, les claviers percutants de benjamin moussay, et la batterie aérienne de Fabrice Moreau. Un petit bijou musical au charme enchanteur... Airelle Besson : trompette Isabel Sorling : voix Benjamin Moussay : keyboards Fabrice Moreau : batterie — Discographie : Radio one Naïve – 2015