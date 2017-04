Plus d'infos sur le concert Celine Bonacina à Nantes

Nantes Jazz Action présente Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Depuis sa Victoire de la musique jazz en 2011, Céline Bonacina multiplie les collaborations (Julien Lourau, Nguyên Lê ) et trouve le temps d'écrire ce nouveau projet « Crystal Rain » avec la complicité du pianiste britannique Gwilym Simcock (nouveau partenaire de Pat Metheny). Un album, résolument jazz, partagé avec des musiciens de renommée internationale : le batteur israélien Asaf Sirkis au groove irrésistible et le contrebassiste canadien Chris Jennings (Joachim Khün et Dave Liebman). Céline guide le trio avec une expressivité sans faille, sans ostentation, entre maîtrise et musicalité... Un jazz lumineux et plein d'énergie Celine Bonacina : saxophone barython, alto Gwilym Simcock : piano, Chris Jennings : contrebasse Asaf Sirkis : percussions, batterie.