Plus d'infos sur le Concert Alexandre Dupouy à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

Alexandre Dupouy est un jeune pianiste de 24 ans à l'ascension fulgurante et à la carrière déjà bien remplie. Il débute le piano à 14 ans, puis deux ans plus tard, il devient concertiste et compositeur. Son jeu puissant et délicat transporte les mélomanes dans son univers musical où il dépoussière et modernise la musique classique. Pour marquer ses 10 ans de carrière, Alexandre est en tournée dans toute la France. Il passera par Tarbes, Orange, Cahors, Bordeaux, Nantes, Périgueux, etc. PMR : 02 28 20 01 00