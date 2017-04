Plus d'infos sur le concert Groupes Eazy Frenzy et SÎN à Nantes

Easy Frenzy :

Quand le Koala s'énerve, la frénésie se facilite", disait Lao Tseu. Ou au moins sa femme de chambre. C'est sur cette base schizophrène qu'Easy Frenzy, quatuor réunissant la fine équipe du Stoner Rock Nantais, interprète depuis trois ans ses morceaux teintés de lourd, de gras, de déconne et de fuzz. A bientôt sur la route, et n'oubliez pas qu'avec Easy Frenzy, "l'important, c'est d'être heureux.

SÎN

« Sîn » est le nom d'une divinité lunaire mésopotamienne. C'est cette idée, et non le « péché » - en anglais - qui insuffla à ce power-trio Rennais son nom. Si l'on devait coller des étiquettes dessus pour en décrire le style, on y lirait qu'il s'agit de stoner rock, sans doute agrémenté d'un sous-titre desert rock, ou bien sur, doom metal. A la source, on pourrait gouter du Black Sabbath, du Kyuss, du Mars Red Sky ou bien des Who et Led Zeppelin. Mais la volonté du groupe est aussi de naviguer sur une mer d'influences hétéroclites. Trempant, bien sur, dans un blues agité de fuzz - comme tout stoner qui se respecte - le vent de leurs expériences passées tend à les amener vers toute sortes d'autres courants : psychédélisme, pop, jazz, funk, musique contemporaine ou encore électronique. Il n'y a pas de barrière devant la création musicale.

