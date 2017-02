Plus d'infos sur le concert Shavings On Fire à Nantes

Shavings On Fire distille un rock aux influences diverses et variées allant d'ac/dc à Noir Désir mais pas seulement. Folk, ska et autres sonorités viennent agrémenter leur set nourri essentiellement de compositions à leur sauce.

http://book.easyzic.com/shavings-on-fire

https://www.facebook.com/shavingsonfire/

https://www.youtube.com/channel/UC3ULc0ExamIFiRAgDtNODzg

Site web : http://letriolet.fr/