Plus d'infos sur le concert Debout Dans Les Cordages à Nantes

La Bouche d'Air présente(lic3-1034553)

Si votre mobilité est réduite et que vous avez besoin d'assistance : 02 51 72 10 10 Créée au Havre pendant le goût des Autres, cette lecture musicale regroupe Serge Teyssot-Gay (Interzone, Zone Libre, Noir Désir), Marc Nammour (La Canaille) et Cyril Bilbeaud (Versari, Tue-Loup). Leur interprétation libre et très contemporaine travaille les mots d'Aimé Césaire comme une matière noble et met en lumière la force poétiquede ces textes pleins de force et de révolte. Ce texte influencé par le surréalisme, qui amena la prise de conscience du peuple noir, est ici mis en valeur dans une ambiance de désert métallique, traversé par les feulements de guitare et des rafales percutantes de cymbales. Une musique écorchée, syncopée et tourbillonnante, où le texte engagé de Césaire vient porter à nos oreilles un message universel de partage. (Le trio emmené par Serge Teyssot-Gay improvise à partir de la langue de Césaire pour lui rendre hommage, pour entretenir cette énergie folle et ce courage de sans cesse vouloir renouveler, d'empêcher le geste de se figer. C'est un acte politique qui se révèle sur scène.)