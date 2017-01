Plus d'infos sur le concert Il Furibondo Ou Les Tribulations à Nantes

LA CITE, LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES PRESENTE (lic.1-1027238/2-10277239/3-10277240) CE CONCERT

Lundi 9 Janvier-20h30ll Furibondo ou les tribulations d'un ltalien à Londres- L'Escadron volant de la reine Auditorium 800, La Cité, NantesAu XVllle siècle, l'Angleterre s'émerveille en découvrant la musique italienne. La sonate en trio importée d'ltalie se pare d'ouvertures et autres prestissimos effrénés. Nombreux sont les musiciens italiens venus profiter de cet Eldorado. Francesco Geminiani est de ceux-là : violoniste originaire de Lucca, il nous laisse une oeuvre aussi mouvementée que sa vie. L'Escadron Volant de la Reine raconte cette vie romanesque, en élaborant un drame instrumental à partir de transcriptions d'oeuvres de Geminiani : sonates en trio, sonates pour violoncelle et pièces pour clavecin. Les instruments prennent la place des personnages pour mener I'action et exprimer les émotions les plus riches, tandis que la liberté de forme contenue dans les oeuvres de Geminiani nous mène en un instant du plus profond désarroià la plus innocente félicité... Ce programme propose une musique inventive, une musique en gestation, d'une époque où tout était encore à créer.Conférence introductive au concert : Lundi 09 janvier - 19h15 par les musiciens de L'escadron volant de la reine à La CitéDiscographie : Noturno (Evidence Classics) / Concerti Grossi de Geminiani (B Records), sortie novembre 2016Marie Rouquié et Josèphe Cottet : violonsAntoine Touche : violoncelleClément Geoffroy : clavecin et orgueInformation PMR : 02.51.88.21.49