Yuma Productions (L.2-1031263 /3-1031264) et Mazava Corp présentent : ce concert.

Après le succès du spectacle inédit L'âge d'or du rap français au Casino de Paris, regroupant plus de 30 artistes, c'est toute l'histoire du rap des années 90 qui débarque à l'AccorHotels Arena. Conçu par Mazava Corp, L'Âge d'Or du Rap Français est un spectacle exceptionnel, qui retrace en musique, avec les artistes et auteurs de tous les classiques des années 90 à 2000, les temps forts de cette décennie. Venez vivre un show live de ces légendes du rap français qui reviendront sur leurs classiques. Toutes les écoles du rap seront représentées, avec des combinaisons improbables et inédites.Retracer l'histoire du rap du R&B en France avec ses propres artistes, revivre en live les classiques qui ont bercé la jeunesse de l'époque, danser sur les musiques de notre jeunesse, à travers les live de ces artistes cultes, plonger ou replonger dans l'univers de ces légendes vivantes.Telle est la promesse de l'évènement L'Âge d'Or du Rap Français ! Back to the 90's !Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d'un billet, y compris les enfants quel que soit leur âgePersonnes à mobilité réduite : 02.40.48.97.30.