Plus d'infos sur le concert La Loire au miroir de David Chaillou et Roger Tessier à Nantes

Une création originale sous forme d'un oratorio de deux oeuvres littéraires des auteurs nantais : Michel Chaillou et Yves Cosson ; mises en musique par deux compositeurs qui ont des attaches nantaises (Roger Tessier et David Chaillou). L'idée en revient à David Chaillou, compositeur, qui souhaite célébrer son père (Michel Chaillou) et la Ville de Nantes.

Composition David Chaillou, Roger Tessier. Textes Michel Chaillou, Yves Cosson. Direction musicale Jean-Louis Vicart. Mise en scène Michel Valmer, assisté de Norman Barreau-Gély.

Site web : http://www.sallevasse.fr

Infos réservation :