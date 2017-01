Plus d'infos sur le concert Scène ouverte à Nantes

Musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, le deuxième et quatrième mardi de chaque mois il y a une scène ouverte au Triolet.

Venez vous produire sur la scène du Triolet.

Amateur de musique venez écouter et encourager les musiciens.

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au Bar ou venir directement à partir de 20H30

Site web : http://www.letriolet.fr/