Plus d'infos sur le concert Scratchophone Orchestra et Mam à Nantes

Nantes Jazz Action présente Gratuit pour les moins de 12 an(s)

MAM – « Human Swing Box ». pour ce nouveau projet, l'accordéon de Viviane Arnoux et le violon de François Michaud qui font généreusement résonner leur musique depuis 8 albums, se sont associés à la human beat-box de Norbert « touski » Lucarain, musicien ovni que l'on retrouve notamment dans « General elektriks ». «Human swing box » est une création swing-pop, organique et live, sur fond d'électro. Viviane Arnoux : accordéon, voix François Michaud : violon, alto Norbert « Touski » Lucarain : human beat box, clavier, voix — Discographie : Human Swing Box Buda musique/Socadisc – 2015 Scratchophone orchestra. Le scratchophone Orchestra est une formation originale, fruit de la rencontre et de l'expérience de quatre musiciens confirmés qui ont parcouru la France et l'étranger, notamment au sein de plusieurs formations de musiques swing et nomades (Les Voleurs de swing, Les Noces Gitanes, martine on the Beach, Le Gipsy Jukebox...). C'est avec la maturité gagnée au fil du temps, qu'ils ont décidé de concevoir le Scratchophone Orchestra. Ils composent un electro-swing raffiné où la voix d'Aurélien teintée d'une couleur pop se mélange habilement aux samples vocaux de chanteurs Jazz de légende. Clément Royo : machines, programmation, percussions, guitare Aurélien Mourocq : clarinette, chant Armand Delaval : contrebasse électrique Gabriel Bonnin : violon, programmation