Plus d'infos sur le concert Slimane à Nantes

OLYMPIA PRODUCTION et NOE MUSIC présentent (lic.2-1086915) ce concert

« Si demain tout s'arrêtait, je continuerais à chanter ! » C'est ainsi que Slimane évoque sa passion de la musique et des mots. Un rêve de gamin qu'il a initié à l'âge de 12 ans, et qui ne l'a jamais quitté. De ses nombreux concerts dans les bars de Paname à la finale de The Voice, il est resté un amoureux de la langue française, des mots bien dits, des mots qui chantent. "On arrive Tour" est une synthèse de son parcours de vie, de ses multiples influences. C'est avec son coeur que Slimane fait ses bagages et vous invite à revisiter son parcours sur scène.Réservation PMR : 02.47.49.80.03