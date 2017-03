Plus d'infos sur le concert Sonat Beats à Nantes

Il fait partie de cette nouvelle génération de musiciens-producteurs qui ont grandi et fait leurs armes avec la technologie (il confesse que son appartement a tout d'un Apple store), et pour qui découvrir, assembler, produire des sons est aussi naturel que de préparer des gaufres - et ce ne sont pas ses potes N'To et Worakls, avec qui il dirige le très en vue label Hungry Music, qui diront le contraire. Le DJ versaillais a su y ajouter quelque chose de bien à lui, quelque chose de soyeux et d'euphorisant, de très mélodique aussi, et groovy, quelque part entre la deep ambient et la minimale. Ce qui explique sans doute (en partie) que son nom soit sur toutes les lèvres, et ses remixes dans tous les écouteurs. Baignant dans la musique depuis toujours, Joachim Pastor nous rappelle à quel point celle-ci est avant tout une question de vibrations, de pulsations ; quelque chose d'organique et d'intuitif - plus chill, tu meurs.

samedi 18 mars 2017