Plus d'infos sur le concert Soprano à Nantes

DECIBELS PRODUCTIONS (l.2-1072531/3-1072532) et ONLY PRO présentent ce concert avec Skyrock

SOPRANO DE RETOUR SUR SCÈNE EN 2017 Plus d'1 million d'albums vendus 500.000 ventes pour son dernier album Cosmopolitanie Plus de 450 millions de streams audio/vidéo Plus de 350 000 spectateurs et 100 dates de concert pour le Cosmo Tour Suivi par plus de 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux SOPRANO va mettre le feu en concert dans toute la France avec un nouveau spectacle dès mars 2017. Retrouvez-le également pour 2 dates événement à Paris AccorHotels Arena le 30 septembre 2017 et à Marseille – Nouveau Stade Vélodrome le 7 octobre 2017. Réservation PMR : 02.40.48.97.30