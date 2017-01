Plus d'infos sur le concert Stefan Orins Trio à Nantes

Nantes Jazz Action présente Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Il y a déjà bien des années, nous avions accueilli ce trio venu du nord (collectif Muzzix, alias Circum de Lille). Ils sont toujours sur la route et la musique de stefan Orins ne cesse de se patiner et de s'embellir après 20 ans de complicité : une affaire de famille entre peter et Stefan que complète avec bonheur, le contrebassiste Christophe Hache. A travers les compositions du leader savamment orchestrées, le trio développe son univers à la fois introspectif, dans la retenue, avec ce qu'il faut d'énergie, d'espace et de mystère. Ces trois-là savent raconter une histoire. Stefan Orins : piano Christophe Hache : contrebasse Peter Orins : batterie