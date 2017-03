Plus d'infos sur le concert Stereonica I Shabaka à Nantes

Le nouveau boss du jazz anglais, c'est lui, aucun doute : ses participations à Sons of Kemet, The Comet is Coming et Melt Yourself Down, ses apparitions auprès de gens aussi recommandables que Floating Points, Charlie Haden ou encore Mulatu Astatke le prouvent.

Le prix des places est : 16.80 ?

Date : mardi 21 mars 2017