Plus d'infos sur le concert Sticky Boys, Mobütu et Black Lake à Nantes

Les STICKY BOYS sont de retour à Nantes et ont le diable au bout du fil !

Un Rock séverement burné, un Punk plutôt bien sappé, et un Hard plus dur que le METAL, les Sticky délivrent des morceaux qui font bouger les têtes et battre les coeurs noirs !