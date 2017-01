Plus d'infos sur le concert The Watershed à Nantes

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Nous avons eu beaucoup de plaisir au dernier passage de Tony Paeleman et de son « 117 éléments » (déjà aussi avec Christophe Panzani) en janvier dernier. Le revoici un an après, dans une oeuvre collective avec trois camarades et non des moindres (retrouvailles avec le sus-nommé et Karl Jannuska, batteur fétiche du Panno, bienvenue à Pierre Perchaud, guitariste et compositeur de choix, déjà aperçu avec l'ONJ d'Yvinec). The Watershed nous convie à un partage des eaux résolument moderne, fruit des influences pop, rock , électro, musique minimaliste, de musiciens comme en apesanteur. Lesquels affectionnent particulièrement the Beatles et le Wayne Shorter de ces derniers temps. Qu'on ne s'y trompe pas il s'agit bien de jazz, mais de celui des plus ouverts vers lequel nos protagonistes laissent aller leur inspiration. Tony Paeleman : claviers Christophe Panzani : saxophone ténor, clarinette basse Pierre Perchaud : guitare Karl Jannuska : batterie — Discographie : Inhale – Exhale label SHED Music – Soca Disc 2016