Plus d'infos sur le concert Vladimir Cosma à Nantes

DECIBELS PRODUCTIONS (2-1072531/3-1072532) et LARGHETTO présentent ce concert

UNE TOURNÉE ÉVÉNEMENT POUR 50 ANS DE SUCCÈS

Vladimir Cosma revient en 2016 sur scène et sera pour la première fois en tournée dans toute la France. A la direction d’orchestre, il partagera avec le public les grands moments de sa carrière et ses musiques de films les plus emblématiques, telles que Rabbi Jacob, La Boum, Diva, Le Grand blond avec une chaussure noire, La Gloire de mon père, Le Dîner de cons..

"Les concerts me permettent de développer et donner une nouvelle vie à des morceaux inscrits dans les mémoires grâce au cinéma. Cette première tournée en France est une expérience formidable qui m'offre l'occasion d'aller à la rencontre de mon public en dirigeant moi-même un grand orchestre symphonique, des chœurs, des solistes et chanteurs aux talents exceptionnels." Vladimir Cosma.

Réservations PMR: 02.40.48.97.30

Séance du 29/09/2016 à 20h00 reportée au 17/02/2017 à 20h00.

Les billets déjà réservés restent valables pour la date de report.