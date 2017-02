Plus d'infos sur le concert Bertrand Belin à Pontchateau

Bertrand Belin impose avec élégance depuis plus de dix ans sa plume singulière et ses mélodies ciselées. « Cap Waller », son nouvel album nous offre un nouvel horizon musical où guitares acérées et sensuelles conduisent ses mélodies sur le chemin d'un folk-funk qui réchauffe ses textes. Avec son aisance scénique et son univers poétique doucement ironique, l'artiste confirme sa place auprès des plus grand de la chanson française comme Alain Bashung ou encore Jean-Louis Murat. After the bees (1re partie) Folk-rock Alexandra Guillot, auteure, compositrice et interprète, compose les morceaux de ce projet folk-rock depuis 2011. Aujourd'hui accompagnée par la harpiste électrique Cécile Gravot, le duo porte des chansons rock aux envolées sensibles, largement inspirées des musiques de Neil Young ou de PJ Harvey.