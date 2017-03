Plus d'infos sur le concert Jungle By Night à Pontchateau

Samedi 18 mars 20h30

Jungle by night Afrobeat, funk

Avec une centaine de concerts au compteur sur les plus grandes scènes internationales, la tornade Jungle by night nous convie à une soirée musicale enflammée. Les neuf musiciens hollandais délivrent un afrobeat d'une maturité impressionnante et imposent leur style, savoureux mélange de funk, de jazz et de groove afro, avec une aisance déconcertante. Un concert festif et dansant qui s'annonce inoubliable !

Date : samedi 18 mars 2017