Plus d'infos sur le concert Au Vent Mauvais à Pornichet

BD Concert D'après la bande dessinée Au Vent Mauvais, de Thierry Murat & Rascal éditée par Futuropolis, sur une musique originale jouée sur scène par le groupe The Hyènes. Un BD-Concert, c'est quoi ? C'est un spectacle hybride et hors normes... Un montage vidéo reprend l'intégralité des images et des textes du livre sous la forme d'un « diaporama » dynamique projeté sur un écran géant. Les cases de la bande dessinée défilent, empruntant au cinéma son vocabulaire : zooms, travellings, fondus enchaînés, etc... Sur la scène, à côté de l'écran dans la pénombre, les musiciens jouent en direct au rythme du récit. Pendant 60 minutes, le spectateur devient lecteur ! Emporté par une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire. Séduit par la voix d'une inconnue dont il vient de trouver le téléphone portable, un ex-taulard taille la route pour le lui rapporter. Un road-movie contemporain tout en voix off : noir, émouvant, désabusé et drôle. Voici la trame d'Au Vent Mauvais, la bande dessinée de Thierry Murat & Rascal, éditée par Futuropolis, qui a inspiré The Hyènes. Le groupe, qui compte notamment deux anciens Noir Désir a composé une musique originale, jouée sur scène, pour ce BD concert.