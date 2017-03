Plus d'infos sur le concert Ben Mazue - Lior Shoov à Pornichet

Ben Mazué Il nous présente sur scène son troisième et dernier album "33 ans" de façon légère, drôle et émouvante, spectacle écrit comme un véritable stand-up musical. Il nous invite dans son univers singulier où se confondent l'artiste et l'homme, le fils et le père, le conteur et le chanteur en énumérant les différentes étapes d'une vie, de l'âge de l'adolescence et des premières fois jusqu'à l'âge de la sagesse. S'il prend sa guitare sur quelques-unes de ses chansons, il est accompagné dans ce spectacle par le claviériste Robin Notte (Corneille, Ben l'Oncle soul, Wise ...) Lior Shoov Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, parcourt depuis cinq ans les quatre coins du monde avec dans ses bagages d'étranges instruments. Ukulélé, Hang, tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux percussifs, tambourins s'entrechoquent dans une performance mélangeant chanson, musique du monde, jeu corporel et expression de l'instant. Sans aucune difficulté pour passer d'un univers à un autre mais traversée par une exigence intacte et personnelle, Lior Shoov entremêle ses influences pour dévoiler un geste singulier. Clown de formation, elle explore les limites entre la scène et l'espace public. Son expérience de la composition instantanée et du nomadisme façonne son style et sa personnalité hors du commun.