Plus d'infos sur le concert L'homme D'habitude à Pornichet

L'HOMME D'HABITUDE L'homme d'habitude, est le fruit d'une formidable rencontre entre Vilcanota, compagnie de danse qui fabrique des spectacles éclectiques et les Blérots de R.A.V.E.L., groupe qui écrit des musiques et des mots. Nul ne peut dire qui a apprivoisé l'autre le premier, tant les onze interprètes de ce spectacle hybride à la couleur rock affirmée forment une seule et même tribu, prise dans un tourbillon jubilatoire. Un batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de ronds de fumée, une danseuse explosive se dissout dans la transe de lucioles colorées, de curieux spéléologues débitent une suite de mots absurdes tandis qu'un impressionnant tourniquet s'emballe à en perdre haleine. La mise en scène ne s'embarrasse guère des frontières de genre dans ce spectacle où danseurs, musiciens et instruments s'imbriquent dans une chorégraphie à l'énergie débridée. Les images se succèdent, le rire n'est jamais bien loin et soudain, sans qu'on l'ait vu venir, la musique et la danse parlent le même langage.