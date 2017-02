Plus d'infos sur le concert La Canaille à Reze

Artiste atypique et underground, Marc Namour est une voix singulière du hip hop hexagonal. Libanais exilé en France, ce rappeur et poète révolté à la plume acerbe écume les scènes depuis plus de dix ans avec son projet La Canaille. Riche de nombreuses collaborations avec des artistes comme Serge Teyssot-Gay (Interzone, Zone Libre Polyurbaine...) ou le rappeur new-yorkais Mike Ladd, il viendra nous présenter en acoustique son nouvel album, Deux yeux de trop, prévu pour septembre 2016.