Plus d'infos sur le concert Nouvelle(s) Vague(s) à Reze

Nouvelle(s) vague(s) / Le trio Brasil Nativo invite Luisa Maita

Vendredi 17 mars à 21h - L'Auditorium

Brasil Nativo, accompagné de musiciens nantais, invite la chanteuse Luísa Maita pour un récital acoustique autour des musiques brésiliennes d'hier et d'aujourd'hui, mêlant tradition brésilienne et répertoire plus contemporain imprégné de jazz et de musiques urbaines. Luísa Maita séduit par son raffinement, sa générosité et son talent naturel.

Réservez vos places de concert pour : NOUVELLE(S) VAGUE(S) - L'AUDITORIUM

Le prix des places est compris entre : 13.80 et 22.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017