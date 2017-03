Plus d'infos sur le concert Gianni Schicchi à Saint Nazaire

Florence, Italie. Le riche Buoso Donati vient de mourir. Sa famille, qui espère mettre la main sur sa fortune, apprend que l'aïeul a tout légué à un monastère ! L'ingénieux Gianni Schicchi est consulté : il se fera passer pour le défunt dont le décès ne s'est pas encore ébruité. On convoque le notaire à qui Schicchi, sous l'apparence de Donati agonisant, dicte un nouveau testament...

Troisième volet du fameux Tryptique, cycle de trois opéras en un acte de Giacomo Puccini créé à New York en 1918, Gianni Schicchi est certainement l'un des opéras les plus drôles de l'art lyrique, mettant en scène l'un des personnages les plus populaires de la commedia dell'arte : celui du serviteur astucieux dont Arlequin est l'archétype. Le livret de Gianni Schicchi trouve son origine dans trois vers de la Divine Comédie où Dante fait allusion à une anecdote sur ce Florentin qui a réellement existé, sur laquelle le librettiste Giovacchino Forzano a très habilement construit une intrigue riche en péripéties.

Cet opéra événement que nous accueillons aujourd'hui dans nos murs avec un réel plaisir est servi par une transcription ambitieuse réunissant quinze chanteurs et deux pianos. Une comédie féroce placée ici sous le regard du metteur en scène Benoît Lambert, où l'on joue avec les cadavres, les bonnes moeurs et la moralité.

Accessibilité

- Les portes du théâtre ouvrent une heure avant la représentation, la salle est accessible environ 25mn avant la représentation.

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

- Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4 et ligne S/D - arrêt Square Delzieux.

