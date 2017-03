Plus d'infos sur le concert Alain Chamfort à Saint Sebastien sur Loire

Mardi 21 mars 2017 - 20h - CONCERT

ALAIN CHAMFORT

Alain Chamfort, c'est avant tout l'élégance, des chansons mélodieuses interprétées avec toujours autant de classe et de charme.

En 50 ans de carrière, il a collaboré avec les plus grands noms de la chanson fran?aise et son style n'a cessé de s'enrichir de nouvelles sonorités, d'inspirations variées.

Entre standards indémodables et créations issues de son dernier album, il nous donne rendez-vous pour un concert intime et sensible.

www.alainchamfort.com

Date : mardi 21 mars 2017

