Plus d'infos sur le spectacle Passo à Haute Goulaine

LE QUATRAIN présente (lic.1-1004763/2-4764/3-4765)

Composée à partir de l'observation d'évènements de la vie courante, cette pièce d'Ambra Senatore unit avec malice et ironie, le langage théâtral et chorégraphique. PASSO joue sur la confusion entre réalité et fiction, pour le plus grand plaisir du spectateur.Réservation PMR : 02.40.80.66.03