Plus d'infos sur le spectacle Raging Bull à Haute Goulaine

LE QUATRAIN présente (lic.1-1004763/2-4764/3-4765)

Un spectacle coup de poing, sur le destin tragique d'un des plus grand héros que la boxe ait connu : Jake La Motta. Enfant des taudis, champion adulé et célébré, sa chute n'en a été que plus terrible. Le spectacle raconte sa rage, son passé criminel ; la lutte de toute une vie. Réservation PMR : 02.40.80.66.03