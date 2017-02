Plus d'infos sur le spectacle Europe Endless à Machecoul

Portant un regard sur une actualité en mouvement, Europe Endless propose une réflexion subtile sur l'Europe et les migrations. Ces multiples regards trouvent leur écho dans le croisement des arts : la danse, la musique, les images projetées et la voix off se complètent pour mieux nous questionner.

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :

02 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr