Plus d'infos sur le spectacle [H]ubris à Machecoul

Comme dans l'antre d'une caverne, là où les lueurs du jour n'osent à peine entrer : cinq corps, mi-hommes, mi-bêtes prennent vie.

Sur le plateau, dans une noirceur assumée, les danseurs questionnent sur le genre, le désir et l'animalité, avec une personnalité propre à chacun. La densité de leur présence et l'effet de meute induit par le groupe créent une relation frontale particulière avec le public, entre provocation et séduction. A chaque scène apparaît un nouveau langage, de nouveaux mouvements, de nouveaux comportements.

Les créatures d'(H)UBRIS interrogent la démesure et la puissance. Le chorégraphe David Drouard mêle réel et virtuel, danse et image, hip-hop et contemporain. Ce mélange des genres offre un projet chorégraphique étonnant, une mythologie moderne.

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :