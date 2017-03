Plus d'infos sur le spectacle Combat De Carnaval Et De Careme à Saint Nazaire

Combat de carnaval et de carême

Olivia Grandville revient à Saint-Nazaire dans le prolongement de Foules, performance chorégraphique pour 100 amateurs qu'elle a proposée la saison dernière autour d'une partition gestuelle. Elle reprend aujourd'hui le principe de consignes vocales communiquées par casque audio aux interprètes pour Combat de Carnaval et Carême, un nouveau spectacle inspiré de l'iconographie du célèbre tableau du peintre Flamand Pieter Bruegel.

C'est avec son ardent désir d'expérimentation que la chorégraphe élabore cette pièce à l'écriture baroque, enrichie d'une création sonore originale d'Olivier Renouf et des lumières ébouriffées d'Yves Godin. Le tableau représente une lutte festive et symbolique entre les figures contrastées de Carnaval et de Carême, et c'est en s'appuyant sur la richesse de sa composition qu'Olivia Grandville créée une pièce pensée en tableau vivant, en perpétuelle évolution. Ainsi, elle se place à l'endroit même du spectateur, dans la découverte de ce qu'il adviendra de l'alchimie des forces en présence sur le plateau. Porté par le rythme d'une génération de danseurs en appétit de mouvement, riche d'une diversité exceptionnelle, Combat de Carnaval et Carême fait naître une luxuriance de gestes, autour de mouvements tout à la fois bruts et d'une grande virtuosité.

Accessibilité

- Les portes du théâtre ouvrent une heure avant la représentation, la salle est accessible environ 25mn avant la représentation.

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

- Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4 et ligne S/D - arrêt Square Delzieux.

Le prix des places est compris entre : 14.80 et 19.80 ?

Date : mardi 14 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : LE THEATRE, SCENE NATIONALE DE ST-NAZAIRE.