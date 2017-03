Plus d'infos sur l'exposition Ex voto à Ancenis

Le sens du jeu est dans les gènes des créations de Julien Perrier. Du ludique, du rieur sans complexe qui aime à raconter des histoires. La volonté de cet artiste a toujours été la création in situ, s'inspirer de lieux pour générer des oeuvres. Dès lors, les créations qui en résultent prennent vie dans le lieu auquel elles sont confiées. Elles jouent avec l'espace, dialoguent avec lui et en modifient les aspects et la réalité.

A la chapelle des Ursulines, les créations de Julien Perrier répondront aux oeuvres de Jérôme Letinturier, artiste invité, dont le ludique, le jeu des échelles et des constructions est aussi le propre de ses créations.