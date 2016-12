Plus d'infos sur l'exposition Week end à Nantes

Pour clôturer l'année, l'Espace LVL invite du 25 novembre au 31 décembre, le collectif parisien CRCR pour une première exposition nantaise, « Week end à Nantes ».

Composés de réalisateurs, animateurs 2D et illustrateurs, le CRCR réunit Rémi Bastie, Nicolas Dehghani, Paul Lacolley, Kévin Manach, Nicolas Pegon et Jérémy Pires qui suite à leur rencontre à l'école des Gobelins, fondent le collectif en 2010. Leurs premières collaborations se concentrent autour des films "Jésus 2000" et "Todor et Petru" avant de devenir réalisateurs chez Wizzdesign.

Ayant chacun un style et un univers graphique propre où se croisent la bédé, l'animation japonaise aussi bien que la science fiction ou les comics américains, les influences et inspirations des membres de CRCR, se fondent et se combinent explorant en permanence de nouvelles pistes, qu'elles soient sombres, drôles, apocalyptiques ou poétiques.

S'ils se sont fait connaitre en réalisant des films pour Amnesty international, Adidas, Deezer, Cartoon network mais aussi des clips pour l'artiste Lorn et le groupe C2C, CRCR est avant tout la réunion de six illustrateurs. Ce sont ces travaux d'illustrations représentatifs de leurs univers respectifs qui seront à l'honneur dans l'exposition présentée à l'Espace LVL, ce « Week end à Nantes » que les artistes s'accordent, escapade graphique composée de chemins multiples.

www.crcr.fr/

Site web : http://www.espacelvl.com