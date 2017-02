Plus d'infos sur l'exposition Une Saison Américaine : cycle d'initiation en histoire de l'art à Saint Nazaire

Une saison américaine

Cycle de conférences en Histoire de l'Art

L'année 2017 marquera le centenaire du débarquement des soldats américains à Saint-Nazaire. Dans ce cadre l'Ecole d'arts et le Grand Café s'allient pour proposer un ensemble de cinq conférences sur l'Histoire de l'Art américain.

Au fil des conférences, vous pourrez découvrir des artistes et des mouvements artistiques prenant leur source aux Etats-Unis (Land Art, Pop Art, Hyperréalisme...).

Accessible et convivial, ce cycle est un programme d'initiation ouvert à tous. Aucune connaissance préalable en Histoire de l'Art n'est nécessaire, soyez curieux !

Une première conférence introductive sera consacrée aux pionniers européens de l'Art américain. Une seconde conférence viendra compléter l'initiation en abordant les grands paysages aux Etats-Unis, notamment au travers du Land Art.

Pour permettre l'implication de tous et encourager votre découverte, vous aurez la possibilité de choisir les sujets des trois conférences suivantes. Pour voter (jusqu'au 6 décembre 2016) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSafbzx980pE2fMdJ97Db3EO0WHcXiDgaXF510wmkrsOH3uQ/viewform

Quand ?

À partir du 5 décembre, tous les premiers lundis du mois (sauf le 2 janvier) de 18h30 à 20h.

Où ?

Alternativement à l'École d'arts et au Grand Café, centre d'art contemporain, à Saint-Nazaire.

Informations pratiques :

Sur inscription au : 02 44 73 44 00 ou par mail : grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Tarif : 3€ la conférence

En accès libre pour les élèves de l'Ecole d'arts

Programme

Lundi 5 décembre à l'Ecole d'arts

Comment New York vola l'idée de l'art moderne*: l'Expressionnisme abstrait et le triomphe de l'école de New York

Par Christel Nouviale, conférencière au Musée d'arts de Nantes et historienne de l'art

Les artistes de l'avant-garde européenne s'exilent aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils y apportent l'esprit Dada, la révolution surréaliste, les réflexions de l'école du Bauhaus... Après-guerre, la liberté créatrice incarnée par Pollock, Kline ou de Kooning bouleverse l'art moderne et s'impose dans le monde entier. New York devient alors la nouvelle capitale artistique.

* titre emprunté à Serge Guilbaut

Lundi 9 janvier au Grand Café

Le Land art et les grands espaces américains

Par Christel Nouviale, conférencière au Musée d'arts de Nantes et historienne de l'art

Des grands terrassements aux gestes plus minimalistes, le Land art déplace l'art du musée aux grands espaces américains. A la fois monumentales et éphémères, les oeuvres ne sont plus des objets à contempler mais des expériences à vivre dont ne subsistent que des témoignages.

Lundi 6 février à l'Ecole d'arts

Thématique au choix

Par Christel Nouviale, conférencière au Musée d'arts de Nantes et historienne de l'art ou Joëlle Le Saux, critique d'art et enseignante à l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne

Lundi 6 mars à l'Ecole d'arts

Thématique au choix

Par Christel Nouviale, conférencière au Musée d'arts de Nantes et historienne de l'art ou Joëlle Le Saux, critique d'art et enseignante à l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne

Lundi 3 avril au Grand Café

Thématique au choix

Par Christel Nouviale, conférencière au Musée d'arts de Nantes et historienne de l'art ou Joëlle Le Saux, critique d'art et enseignante à l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne

Site web : http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/