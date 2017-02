Plus d'infos sur le spectacle Ficelle à Bouguenais

Est-ce une histoire ? Si l'apparition d'une émotion est déjà une histoire, alors oui, c'est une histoire. Une histoire qui parle du défi de grandir. Grandir en expérience, en habilité, en compréhension. Dans un cache-cache orchestré par une marionnettiste et un musicien, l'enjeu est la découverte... La découverte de l'espace, du temps, des peurs, de l'autre. Ainsi, de fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile... De fil en fil, s'enfilent ces petits riens qui constituent l'essence de la vie. Ficelleest une histoire qui laisse vagabonder l'esprit entre le visuel et le sonore. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus.