Plus d'infos sur le spectacle Toi Du Monde à Bouguenais

Et si on prenait un peu de hauteur ? Un habile marionnettiste nous invite à nous balader sur les toits d'une ville, à la rencontre de ses personnages et des “Everest” qu'ils ont eus à gravir dans leurs vies... Ces habitants nous livrent des bouts de parcours qui ont marqué leurs vies. Un complexe d'enfance, une difficulté physique, un gros pépin de santé... Même si la vie est semée d'embûches, on peut prendre un grand plaisir à grandir, à gravir. Les montagnes donnent du relief à la vie ! Un précis de vie bourré d'humour et d'humanité.