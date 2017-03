Plus d'infos sur le spectacle Leo à Carquefou

A partir de 6 ans

LEO est un spectacle déroutant, à la fois drôle, surréaliste et étonnamment touchant, qui défie nos sens et notre perception de la réalité grâce à une interaction ingénieuse entre la performance du comédien-acrobate et les projections vidéo. LEO désoriente le spectateur qui finit par confondre plancher et plafond.

Car LEO, c'est un homme évoluant seul dans une petite pièce et filmé par une caméra à 90 degrés. L'image est projetée sur un écran à côté de lui. Ainsi, il est vu dans deux univers : d'un côté, la réalité, de l'autre, un monde où il semble défier les lois de la gravité. Une illusion si parfaite que LEO semble flotter dans les airs, parfois à l'endroit, parfois à l'envers.

Ce spectacle a remporté plusieurs prix importants à travers le monde dont récemment, le prix John Chataway Award for Innovation au Adelaïde Fringe Festival, en Australie, en 2013. Il a ébloui le public et la critique de New York à Berlin, de Melbourne à Hong Kong en passant par Montréal, Moscou et Londres.

Site web : http://www.carquefou.fr/theatre

