Plus d'infos sur le spectacle Perce-Neige à Carquefou

Spectacle à partir de 5 ans.

D'après Perce-neige et les trois ogresses de Gaël Aymon

Il était une fois un prince, joli et délicat, appelé Perce-Neige qui refuse de se battre. Il était une fois une princesse, fille de sultan, avide d'aventure et de liberté qui refuse de se marier...

Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie, pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs et un musicien-magicien jouent, avec humour, l'épopée des deux personnages. Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les codes du conte en inversant les rôles féminin et masculin, pour offrir un récit moderne et rocambolesque, une ode à la liberté.

Site web : http://www.carquefou.fr/theatre

