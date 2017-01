Plus d'infos sur le spectacle Je N'ai Pas Peur à Haute Goulaine

LE QUATRAIN présente (lic.1-1004763/2-4764/3-4765)

Été 1978, sud de l'Italie. La chaleur étouffante vide les rues du village et les champs. Seuls Michele, 9 ans, et ses camarades osent s'approprier ce terrain de jeu. Alors qu'ils explorent une maison abandonnée et en ruine, ils font une terrible découverte qui bouculera à tout jamais leur enfance...Réservation PMR : 02.40.80.66.03