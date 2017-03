Plus d'infos sur le spectacle Color swing à Machecoul

Spectacle à partir de 3 ans.

Que faire d'une tache rouge dans un monde en noir et blanc ? Peut-on faire danser les couleurs d'un tableau ?

Deux personnages échappés d'un film muet des années folles tentent de répondre à ces questions.

Mêlant le jeu burlesque et la manipulation d'objets, Color Swing aborde la notion de création artistique de manière ludique. En s'inspirant des oeuvres de Piet Mondrian et d'Alexander Calder, les comédiens accompagnent les plus jeunes spectateurs, dans l'envie d'explorer et de jouer avec l'art abstrait.

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :