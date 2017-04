Plus d'infos sur le spectacle Festival Croq' la scène au soleil à Machecoul

Spectacle à partir de 2 ans.

Un festival ensoleillé organisé par le collectif Spectacle en Retz et des centres de loisirs du Pays de Retz. Il pose pour la première fois ses valises à Machecoul-Saint-Même et vous propose un concert, du théâtre, marionnettes, et du cirque pour le plus grand bonheur des petits et des grands :

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :