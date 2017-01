Plus d'infos sur le spectacle Alice Et L'elixir De Bonheur à Nantes

Nouvelle aventure inédite ! Alice et son drôle d'univers de retour au Théâtre de Jeanne !

Après les succès retentissants et joués à guichet fermé de ses trois premières aventures, la pétillante fillette de Sottises-en-Pagaille et son univers drôle et enchanté reviennent au Théâtre de Jeanne dans un nouveau bijou inédit d'humour et de magie !

Une véritable comédie pleine d'humour, de rebondissements et de magie !

Maman a l'air soucieux en ce moment. Aidée de ses amis de toujours, Nounours et la Poupée Zoé, Alice va chercher à remédier à la morosité de Maman. La solution se trouve peut-être dans le Grand Livre de Magie que cache sa maîtresse d'école Mademoiselle Françoise dans la salle de classe ?

Malgré elle, Alice va à nouveau entraîner son drôle de petit monde dans une belle pagaille riche en surprises !

L'espiègle et adorable Alice revient à Nantes, entourée des personnages qui ont fait le succès de ses trois premières aventures, Alice et la baguette magique, Alice et la Potion Miraculeuse et Alice et le Sortilège de l'Amitié : Nounours, la poupée Zoé, Maman, sa délirante maîtresse d'école Françoise, Pacôme et l'Inspecteur Solivérès, entre autres !

L'interactivité entre la scène et le jeune public fonctionne à merveille et les 3 comédiens incarnent à tour de bras une impressionnante série de personnages divers et variés, donnant à cette comédie un tonus incroyable et un rythme soutenu.

La valeur ajoutée : un soupçon de tendresse qui donnera envie aux enfants d'embrasser leurs parents à la sortie et vice et versa !

Un conte moderne et drôle, une plume résolument contemporaine, une vraie comédie - comme pour les grands ! -destinée aux enfants !

Ainsi, la recette miracle de l'écriture des trois premiers opus, axée sur l'humour omniprésent et sur sa double lecture jubilatoire pour les adultesaccompagnants, fera immanquablement mouche sur le public, et les spectateurs ravis des trois premières aventures d'Alice retrouveront avec plaisir son univers enchanté et humoristique... Et les autres découvriront avec délice cette nouvelle histoire.

Armonie Coiffard et Jean-Baptiste Schmitt reprennent - entre autres - les rôles multiples qu'ils interprétaient lors des trois précédentes aventures, et la pétillante Agathe Jolivet rendosse celui d'Alice.

À l'instar du personnage de Gabilolo, déjà riche de sept de ses aventures au Théâtre de Jeanne, la petite Alice est elle aussi désormais devenue l'instigatrice d'une série de comédies pour enfants à succès.

Alors, vous venez quand ?